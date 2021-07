Sankt Ingbert

Zehn Verletzte bei Brand in Sankt Ingbert

Bei einem Brand in einer Industriefirma im Sankt Ingbert haben sich zehn Mitarbeiter eine leichte Rauchvergiftung zugezogen. Am Dienstagmorgen war flüssiges Metall übergelaufen, wobei sich ein kleinerer Brand entwickelte, wie die Polizei in Sankt Ingbert mitteilte. Durch schnelles Löschen sei ein größerer Brand verhindert worden. Die bei den Löscharbeiten leicht verletzten Mitarbeiter wurden den Angaben zufolge in umliegenden Krankenhäusern behandelt. Die Polizei ermittelt zur genauen Ursache.