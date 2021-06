Mainz

Zehn Millionen Euro für Förderprogramm zur Digitalisierung

Für das neue Förderprogramm „DigiBoost“, das kleine und mittlere Unternehmen in Rheinland-Pfalz bei der Digitalisierung ihrer Arbeitsprozesse unterstützt, hat das Wirtschaftsministerium weitere zehn Millionen Euro bereitgestellt. „Das Programm wird überaus gut in Anspruch genommen“, sagte Ministerin Daniela Schmitt (FDP) am Mittwoch. „Die extrem gute Nachfrage zeigt die hohe Bereitschaft unserer Unternehmen, in die Digitalisierung zu investieren.“