Zehn Menschen bei Brand leicht verletzt: Festnahme

Frankenthal (dpa/lrs) – Bei einem Wohnungsbrand in Frankenthal in der Pfalz sind zehn Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer sei am frühen Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus mit rund 25 gemeldeten Personen ausgebrochen, teilte die Polizei mit.