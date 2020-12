Archivierter Artikel vom 13.03.2020, 06:40 Uhr

Koblenz

Zecken wieder aktiv: Erste Borreliose-Fälle

Mit den milden Temperaturen beginnt in Rheinland-Pfalz wieder die Zeckenzeit. Die ersten Borreliose-Fälle seien bereits gemeldet worden, sagte ein Sprecher des Landesuntersuchungsamtes (LUA) in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur. Bis Ende Februar habe deren Zahl landesweit bei 26 gelegen. Zum Vergleich: Im Vorjahr standen zum selben Zeitpunkt 36 gemeldete Borreliose-Fälle in der Statistik.