ZDF-Intendant Bellut mit International Emmy ausgezeichnet

ZDF-Intendant Thomas Bellut ist mit dem International Emmy ausgezeichnet worden. Der 66-jährige Journalist wurde am Montagabend in New York (Ortszeit) mit dem Preis für seine fast zehnjährige Leitung des TV-Senders geehrt. In seiner Dankesrede hob Bellut hervor, wie wichtig Qualität für den Erfolg des Fernsehens sei: „Großartiger Content ist und bleibt der wichtigste Erfolgsfaktor in unserem Geschäft.“ Auch sei er in der glücklichen Position gewesen, ohne Druck von Behörden oder Regierungen in Deutschland arbeiten zu können – etwas, das weltweit immer weniger Journalisten von sich sagen könnten.