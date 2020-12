Archivierter Artikel vom 20.07.2020, 19:40 Uhr

Mainz

„ZDF-Fernsehgarten“ ab 9. August wieder mit Freiluftpublikum

Der „ZDF-Fernsehgarten“ am Mainzer Lerchenberg geht im Corona-Jahr bislang ohne Publikum auf dem Freigelände über die Bühne – in drei Wochen sollen aber wieder ein paar Zuschauer live dabei sein können. „Ab Sonntag, 9. August 2020, kann unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen wieder eine sehr geringe Anzahl an Gästen live im ZDF-Fernsehgarten vor Ort sein“, teilte der Sender am Montag mit. Man mache dies über ein Auswahlverfahren.