Mainz

ZDF bereitet Fastnachtsitzung „Mainz bleibt Mainz“ vor

Konfetti statt Corona – das ZDF hält an der Fernsehfastnacht fest und zeigt am Freitag vor Rosenmontag „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“. Die Sendung werde am 23. Februar unter Corona-Bedingungen produziert und zwei Tage später ausgestrahlt, sagt ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Die Tradition reicht bis 1955 zurück, seit 1973 wird die Sendung abwechselnd von SWR und ZDF produziert.