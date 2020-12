Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 15:40 Uhr

Mainz

Zahnärztlicher Notdienst für Corona-Patienten eingerichtet

In Rheinland-Pfalz ist die zahnärztliche Notfallversorgung für Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind oder unter häuslicher Quarantäne stehen, gesichert. Wie die Kassenzahnärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz am Freitag mitteilte, haben ab sofort 18 Zahnarztpraxen und Zahnkliniken im Bundesland die Notfallbehandlung für diese Patienten übernommen.