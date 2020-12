Mainz

Zahlung für Opfer sexueller Gewalt im Bistum neu geregelt

Für Betroffene von sexueller Gewalt werden im Bistum Mainz zu Beginn des neuen Jahres wie in den anderen katholischen Bistümern in Deutschland die sogenannten Anerkennungszahlungen neu geregelt. „Mit den materiellen Leistungen bringen wir gegenüber den Betroffenen zum Ausdruck, dass auch wir als Bistümer Verantwortung für erlittenes Unrecht und Leid übernehmen“, erklärte der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf am Montag.