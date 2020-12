Archivierter Artikel vom 19.06.2020, 21:30 Uhr

Montabaur

Zahlreiche Unfälle bei Starkregen auf Autobahnen 3 und 48

Aufgrund von Starkregen ist es in Rheinland-Pfalz zu zahlreichen Unfällen auf den Autobahnen gekommen. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, kollidierten auf der Autobahn 48 ein Auto und ein Lastwagen bei der Anschlussstelle Bendorf. Die 39 Jahre alte Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Auf der Autobahn 3 bei Dierdorf verlor ein 58-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und krachte seitlich mit einem anderen Auto zusammen. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn Richtung Frankfurt war nach dem Unfall am Freitagnachmittag für eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Es bildete sich ein zwischenzeitlich 16 Kilometer langer Stau.