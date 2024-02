Zahlreiche Demos gegen Rechts: Dreyer und Kohlgraf in Mainz

Am Samstag sind erneut zahlreiche Kundgebungen gegen Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz und dem Saarland angekündigt. Die größte dürfte in Mainz sein und prominente Unterstützung erfahren.

ARCHIV – Unter dem Motto «Zeichen gegen Rechts – Kein Platz für Nazis» nehmen Menschen an einer Kundgebung in der Mainzer Innenstadt teil. Foto: Helmut Fricke/dpa

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Welle der Demonstrationen gegen Rechtsextremismus ebbt nicht ab. Auch an diesem Samstag dürften in zahlreichen Städten in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wieder viele Menschen auf die Straße gehen.

Die größte Kundgebung wird voraussichtlich eine um 12.00 Uhr in Mainz nahe dem Landtag sein. Sie steht unter dem Motto «Demokratie schützen – Rechtsextreme stoppen», organisiert wird sie vom Verein «Rheinhessen gegen Rechts» sowie vom DGB Rheinhessen-Nahe. Angesagt haben sich unter anderem die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf.

Dreyer sagte vorab, Kundgebungen wie die in Mainz und in vielen anderen rheinland-pfälzischen Städten zeigten, dass es ein gesellschaftliches Bündnis für Demokratie und gegen den rechtsextremen Hass gebe. «Als Ministerpräsidentin ist es mir ein Anliegen, die Menschen zu unterstützen, die für ein weltoffenes, tolerantes und freies Land eintreten.»

Weitere Demonstrationen sind in Rheinland-Pfalz unter anderem in Neuwied, Sinzig, Birkenfeld, Adenau oder Ludwigshafen geplant. In Saarbrücken ist um 15.00 Uhr auf dem zentralen Ludwigsplatz eine Kundgebung unter dem Motto «Bunt statt Braun – das Saarland für Vielfalt und Demokratie» vorgesehen.

