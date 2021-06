Saarbrücken

Zahl der Unternehmensgründungen im Corona-Jahr rückläufig

Die Zahl der Unternehmens- und Existenzgründungen im Saarland ist im Corona-Jahr 2020 um knapp zwölf Prozent zurückgegangen. Insgesamt stehen 2930 gewerbliche und freiberufliche Gründungen in der Statistik, wie das Wirtschaftsministerium am Dienstag in Saarbrücken mitteilte. Der Rückgang sei vor allem auf die Branchen zurückzuführen, die stark von der Pandemie betroffen gewesen seien, beispielsweise das Gastgewerbe.