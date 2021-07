Bad Neuahr-Ahrweiler

Zahl der Todesopfer und Vermissten in Ahrweiler konstant

Die Zahl der Todesopfer durch die Flut in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag konstant geblieben. Sie liege weiterhin bei 132, sagte Florian Stadtfeld vom Polizeipräsidium Koblenz bei einer Pressekonferenz in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Etwas über die Hälfte der Flutopfer sei identifiziert. Auch die Zahl der Verletzten (766) und Vermissten (149) blieb konstant.