Saarbrücken

Zahl der Tierversuchstiere im Saarland leicht gestiegen

Im Saarland haben Labore in 2020 mehr Tiere für Tierversuche eingesetzt als im Jahr zuvor. Insgesamt seien 24.429 Tiere zu Versuchszwecken oder zur Entnahme von Gewebe oder Organen gemeldet worden, teilte die Landesregierung in einer Antwort auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Ralf Georgi (Linke) mit. In 2019 waren es mit insgesamt 23.164 Tieren knapp 1300 weniger gewesen.