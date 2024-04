Zahl der Straftaten 2023 im Saarland gestiegen

Anzeige

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Polizei im Saarland hat im Jahr 2023 mehr Straftaten verzeichnet als 2022. Die Zahl der Fälle stieg um 5,9 Prozent auf 72.155, wie aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht, die Innenminister Reinhold Jost (SPD) und Kriminaldirektor Michael Klein am Dienstag in Saarbrücken vorstellten. Die Zahlen näherten sich damit dem Vor-Pandemie-Niveau an, lagen aber immer noch darunter. Im Jahr 2019 hatte die Polizei im Saarland 74.720 Straftaten registriert.

Prozentual besonders hohe Anstiege im Vorjahresvergleich gab es bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (plus 20,1 Prozent), Ladendiebstahl (plus 34,6 Prozent), Delikten im Internet (plus 43 Prozent), Hasskriminalität (plus 58,8 Prozent) sowie antisemitischen Straftaten (plus 123,7 Prozent). Zudem nahm – analog zu bundesweiten Entwicklung – die Jugendkriminalität in allen entsprechenden Altersklassen um etwa zehn Prozent zu.

Die Aufklärungsquote stieg über alle Bereiche im Vorjahresvergleich um 0,6 Prozentpunkte auf 60,4 Prozent. In mehr als 43 000 Fällen hätten Täter ermittelt werden können, sagte Innenminister Jost. Erfreulich sei zudem, dass es bei 96,5 Prozent der Delikte im Bereich Enkeltrick/Schockanrufe beim Versuch geblieben sei. Dennoch hätten Betrüger in 104 Fällen einen Schaden von insgesamt knapp 1,7 Millionen Euro verursacht.

Ministerium für Inneres, Bauen und Sport des Saarlandes