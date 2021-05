Saarbrücken

Zahl der Pflegekräfte im Saarland gestiegen

Die Zahl der Beschäftigten im Pflegebereich ist im Saarland im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Rund 15.600 Frauen und Männer zählt das Bundesland in Gesundheits- und Krankenpflegeberufen, wie das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie in Saarbrücken am Freitag mitteilte. Das sind 300 Beschäftigte mehr als im Jahr zuvor – ein Zuwachs von 1,8 Prozent.