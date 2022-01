Mainz/Frankfurt/Main

Zahl der Organspender in Rheinland-Pfalz leicht rückläufig

Die Zahl der Organspender ist in Rheinland-Pfalz leicht gesunken. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte, gab es landesweit 57 Spender, denen nach dem Tod ein oder mehrere Organe entnommen wurden. Im Jahr 2020 waren es noch 61. Die Zahl der entnommenen Organe stieg jedoch von 189 auf 194.