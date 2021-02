Mainz

Zahl der Ladestationen für E-Autos um 16 Prozent gestiegen

Die Zahl der Ladestationen für Elektroautos in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr um 16 Prozent auf 1488 gestiegen. Davon war jede fünfte Säule (20,5 Prozent) eine Schnellladestation, hatte also eine höhere Ladeleistung von mindestens 22 Kilowatt, wie das Verkehrsministerium nach Daten der Bundesnetzagentur auf eine Landtagsanfrage der Grünen-Fraktion mitteilte. Die Ladepunkte sind so verteilt, dass 97 Prozent der Haushalte in zehn Kilometern Entfernung von ihrem Wohnort eine Ladestation mit Standardleistung finden, 78 Prozent eine mit höherer Leistung.