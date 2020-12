Archivierter Artikel vom 16.03.2020, 15:40 Uhr

Mainz

Zahl der Infektionen in Rheinland-Pfalz steigt auf 297

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus ist in Rheinland-Pfalz auf nahezu 300 gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden kletterte die Zahl von 200 auf 297 zum Stand 11.00 Uhr, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Mainz mitteilte.