Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 11:00 Uhr

Mainz

Zahl der Feldhasen in Rheinland-Pfalz leicht gestiegen

Gute Nachricht kurz vor Ostern – der Bestand an Feldhasen in Rheinland-Pfalz ist leicht gewachsen. In Rheinhessen und der Vorderpfalz lebten im Frühjahr 2019 durchschnittlich 16 Feldhasen pro Quadratkilometer, wie der Landesjagdverband am Freitag mitteilte. Das seien zwei Hasen mehr als im Vorjahr.