Arbeitsamt

Zahl der Erwerbstätigen leicht gestiegen

Die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Rheinland-Pfalz ist leicht gestiegen. Im vierten Quartal 2021 sei ein Plus von 17.300 Menschen zum Vorjahreszeitraum verzeichnet worden (plus 0,9 Prozent), teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mit. Vor allem in der Dienstleistungsbranche stieg die Zahl. Insgesamt gab es im vierten Quartal 2,04 Millionen Erwerbstätige und damit weiter weniger als in der Vor-Corona-Zeit. Im Vergleichszeitraum 2019 waren 2,05 Millionen Erwerbstätige gezählt worden.