Zahl der Erwerbstätigen in Rheinland-Pfalz sinkt deutlich

Bad Ems (dpa/lrs) – Die Zahl der Erwerbstätigen in Rheinland-Pfalz ist von April bis Juni und damit mitten in der Corona-Pandemie deutlich gesunken. Im zweiten Quartal waren rund 38 300 Menschen weniger beschäftigt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems mitteilte. Das sei Minus von 1,9 Prozent – der stärkste Rückgang in einem Vierteljahr seit Beginn der Quartalsrechnung im Jahr 2008.