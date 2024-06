Zahl der Einkommensmillionäre steigt

Anzeige

Bad Ems (dpa/lrs). In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Einkommensmillionäre nach Daten für das Jahr 2020 leicht gestiegen. So erzielten damals genau 1103 Menschen Einkünfte von einer Million Euro und mehr. Im Jahr 2019 hatte diese Zahl noch bei 1045 gelegen, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Grundlage für die Statistik sind im Wesentlichen die Einkommensteuererklärungen, die bei den Finanzämtern eingereicht werden.

Im Schnitt hatten die rund zwei Millionen Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen im Jahr 2020 Einkünfte von 42.791 Euro. Zwei Drittel lagen allerdings darunter. Die Einkommensmillionäre sorgten für rund 6,4 Prozent der Einkommensteuer, obwohl ihr Anteil an allen Steuerpflichtigen nur bei 0,05 Prozent liegt. Regional betrachtet wurden die im Durchschnitt höchsten Einkünfte im Kreis Mainz-Bingen (etwa 52.200 Euro) erzielt – Schlusslicht ist die kreisfreie Stadt Pirmasens (rund 32.400 Euro).

Die Zahlen für 2020 sind die aktuellsten, weil die Steuererklärungen für das jeweilige Jahr auch noch zwei Jahre danach oder sogar noch später eingereicht werden können.

Mitteilung Statistisches Landesamt