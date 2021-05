Bad Ems

Zahl der Einbürgerungen im Pandemie-Jahr 2020 stark gesunken

Im vergangenen Jahr sind so wenige in Rheinland-Pfalz lebende Ausländer eingebürgert worden wie seit mehr als drei Jahrzehnten nicht. 4841 Menschen erhielten die deutsche Staatsangehörigkeit, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte. Das sei der niedrigste Wert seit 1989. Im Vergleich zu 2019 sank die Zahl der Einbürgerungen demnach um etwa ein Fünftel (minus 20,2 Prozent). Das Statistische Landesamt führt dies auf die Folgen der Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zurück.