Archivierter Artikel vom 17.06.2020, 19:40 Uhr

Zahl der Coronavirus-Infektion im Saarland steigt leicht

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland ist die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen leicht gestiegen. Das Bundesland registrierte 2758 bestätigte Fälle (Stand 18.00 Uhr) und damit fünf mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Mittwoch mitteilte. Es sei ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 bekannt geworden. Die Zahl der Todesopfer liege damit nun bei 171.