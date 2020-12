Archivierter Artikel vom 05.05.2020, 19:00 Uhr

Zahl der Corona-Infizierten steigt im Saarland auf 2604

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen am Dienstag um zwei auf insgesamt 2604 Fälle gestiegen. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mit (Stand 18.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich gegenüber dem Vortag um einen auf 142. Von den positiv bestätigten Fällen seit dem Auftreten des Virus im Land gelten insgesamt 2116 Personen inzwischen als geheilt, zuvor waren es 2082 gewesen. Von den an dem Virus Erkrankten werden aktuell 82 stationär behandelt – 24 davon intensivmedizinisch.