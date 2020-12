Archivierter Artikel vom 23.04.2020, 14:40 Uhr

Mainz

Zahl der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz steigt stetig

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist innerhalb von 24 Stunden um 1,5 Prozent auf 5722 gestiegen. Dies ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Donnerstag die gleiche tägliche Steigerung wie am Vortag. Die Zahl der Todesfälle nahm um sechs auf 136 zu und damit nicht mehr so stark wie am Vortag. Unter den Todesopfern waren 20 aus dem Westerwaldkreis, 15 aus Mainz und jeweils 11 aus dem Kreis Mainz-Bingen und der Stadt Koblenz.