Mainz

Zahl der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz gestiegen

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Montag erneut leicht gestiegen. Stand 10.00 Uhr wurden dem Gesundheitsministerium in Mainz zufolge 4842 Fälle nachgewiesen, das waren 69 mit dem Erreger Sars-CoV-2 infizierte Menschen mehr als am Vortag. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 2 auf 71. Das Ministerium wies darauf hin, dass die Fälle am Wochenende und an Feiertagen von den Gesundheitsämtern mitunter verzögert gemeldet werden. Die meisten Infektionen mit dem Virus wurden in der Stadt Mainz registriert – bis Montag waren in der Landeshauptstadt 355 Fälle bekannt.