Archivierter Artikel vom 18.04.2020, 20:10 Uhr

Zahl der Corona-Fälle steigt im Saarland auf 2336

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist im Saarland auf 2336 gestiegen. Dies seien neun Fälle mehr als am Tag zuvor, erklärte das Gesundheitsministerium am Sonntag in Saarbrücken (Stand 18.00 Uhr). Die Zahl der bestätigten Todesfälle liegt bei 100 und hat sich im Vergleich zum Samstag nicht verändert. Von den positiv bestätigten Fällen seit dem ersten Auftreten des Virus im Saarland gelten insgesamt 1075 Menschen inzwischen als geheilt. Das sind 63 mehr als noch am Vortag.