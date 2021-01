Saarbrücken

Zahl der Corona-Fälle im Saarland um mehr als 300 gestiegen

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Saarland ist binnen eines Tages um 303 Fälle gestiegen. Wie das Sozialministerium in Saarbrücken am Samstag mitteilte, stieg die Gesamtzahl der Infektionen damit auf 22 282 (Stand 16.00 Uhr). Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Virus gestorben sind, stieg auf 565 – das waren zwölf Menschen mehr als am Vortag.