Saarbrücken

Zahl der Corona-Fälle im Saarland steigt: 157 neu Infizierte

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Saarland ist am Montag im Vergleich zum Vortag um 157 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mit (Stand 18.00 Uhr). Zum Vergleich: Am Sonntag war die Zahl um 131 Fälle gestiegen. Die Behörden registrierten am Montag einen weiteren Toten, der mit dem Virus in Verbindung gebracht wird.