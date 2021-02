Bad Ems

Zahl der Bürger könnte bis 2070 um halbe Million schrumpfen

Um gut eine halbe Million Menschen könnte laut einer Prognose von Statistikern die Zahl der Rheinland-Pfälzer bis 2070 schrumpfen. Rund 4 099 600 Bürger lebten Ende 2020 im Bundesland – so viele wie noch nie. Laut der mittleren von drei Varianten einer Modellrechnung des Statistischen Landesamtes in Bad Ems könnten 2070 aber nur noch 3 579 443 Menschen in Rheinland-Pfalz wohnen – nach 3 968 076 im Jahr 2040 und 4 054 610 Menschen im Jahr 2030.