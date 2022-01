Bad Ems

Zahl der Beschäftigten in Rheinland-Pfalz stabil

Nach einem Rückgang im Vorjahr ist die Zahl der Erwerbstätigen in Rheinland-Pfalz 2021 stabil geblieben. In den vergangenen zwei Jahren waren rund 2,02 Millionen Männer und Frauen im Land beschäftigt, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mitteilte. Im ersten Jahr der Corona-Pandemie 2020 sank die Zahl der Erwerbstätigen erstmals seit der Finanzkrise 2009 um 1,2 Prozent. Auch bundesweit ist das Beschäftigungsniveau konstant geblieben. Die Zahlen beruhen auf vorläufigen Berechnungen des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung der Länder“.