Bad Ems

Zahl der Baumschulen gesunken

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Baumschulen in den vergangenen Jahren gesunken. Es gebe 59 entsprechende Betriebe und damit zwölf Prozent weniger als im Jahr 2017, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mit. Die bewirtschaftete Fläche sank im selben Zeitraum um knapp 17 Prozent.