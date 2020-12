Archivierter Artikel vom 23.06.2020, 12:00 Uhr

Bad Ems

Zahl der Baugenehmigungen im Nichtwohnbau gesunken

In Rheinland-Pfalz sind im ersten Quartal des Jahres weniger Baugenehmigungen für Nichtwohngebäude als noch im Vorjahreszeitraum bewilligt worden. Insgesamt habe es in 310 Fällen grünes Licht gegeben, das seien vier Prozent weniger gewesen, teilten die Statistiker in Bad Ems am Dienstag mit.