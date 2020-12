Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 14:30 Uhr

Bad Ems

Zahl der BAföG-Empfänger sinkt auf Zehn-Jahres-Tief

Im vergangenen Jahr haben in Rheinland-Pfalz erneut weniger Schüler und Studenten BAföG erhalten. 2019 wurden rund 28 900 Menschen mit den Zuschüssen und Darlehen unterstützt, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte. Das sind 7,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Geförderten ist damit auf ein Zehn-Jahres-Tief gesunken.