Archivierter Artikel vom 17.09.2020, 08:00 Uhr

Bad Nenndorf

Zahl der Badetoten im Saarland verdoppelt

Im Saarland sind in den ersten acht Monaten dieses Jahres vier Menschen beim Baden ertrunken. Das waren zwei mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag in Bad Nenndorf bekanntgab. Unfallschwerpunkte waren Seen und Flüsse.