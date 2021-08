Mainz

Zahl der Auszubildenden in Rheinland-Pfalz kaum verändert

Die Zahl der Auszubildenden in Rheinland-Pfalz hat sich im laufenden Jahr im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Anfang August hätten 10.403 junge Menschen ihre Ausbildung begonnen, teilten die vier Industrie- und Handelskammern (IHK) in Land am Freitag mit. Im Jahr 2020 waren es hingegen 10.728 Frauen und Männer, die ihren Ausbilungsvertrag in den Berufsfeldern der IHK abgeschlossen haben. Ein Grund für die leichte Abnahme seien die fehlenden lokalen Berufsinfomessen und die Berufsorientierung an den Schulen, die durch den Lockdown im Frühjahr ausgefallen seien. Ausbildungsplätze seien daher unbesetzt geblieben.