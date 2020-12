Archivierter Artikel vom 16.08.2020, 09:30 Uhr

Mainz

Zahl der ausreisepflichtigen Ausländer deutlich gestiegen

Die Zahl der ausreisepflichtigen Ausländer in Rheinland-Pfalz ist auch coronabedingt in diesem Jahr deutlich gestiegen. Ihre Gesamtzahl nahm bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um 21,4 Prozent auf 12 327 zu, wie das Integrationsministerium in Mainz auf Anfrage mitteilte. Vier von fünf ausreisepflichtigen Ausländern (81,6 Prozent) haben eine Duldung.