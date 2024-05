Zahl der Arbeitslosen im Saarland unverändert

ARCHIV - Das Logo der Agentur für Arbeit ist an dem Gebäudekomplex der Behörde in Sangerhausen zu sehen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Zahl der Arbeitslosen im Saarland lag im April im Vergleich zum März unverändert bei 36.600 Menschen. Die Arbeitslosenquote blieb im Vergleich zum März mit 7 Prozent ebenfalls stabil, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Saarbrücken weiter mitteilte. Vor einem Jahr lag die Quote bei 6,8 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 15. April vorlag.

Die Frühjahrsbelebung habe sich am saarländischen Arbeitsmarkt verhalten bemerkbar gemacht, sagte Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit laut Mitteilung. «In den vergangenen vier Wochen meldeten sich viele Menschen nach einer Erwerbstätigkeit arbeitslos. Allerdings sehe ich auch, dass es mehr Menschen als im Vormonat und im Vorjahr gelungen ist, die Arbeitslosigkeit durch Beschäftigungsaufnahme zu beenden.»

Im Vergleich zum April des Vorjahres wurden hingegen 900 Arbeitslose und damit 2,7 Prozent mehr gezählt. Im April 2024 meldeten sich 2400 Frauen und Männer nach einer Erwerbstätigkeit arbeitslos, hieß es weiter. Die Arbeitsagentur zählte nach eigenen Angaben rund 9000 offene Stellen und damit etwa 4,7 Prozent weniger als im März.

«Der Ausbildungsmarkt ist weiter in Bewegung: Viele offene Ausbildungsplätze sind bei der Agentur für Arbeit und den Jobcentern gemeldet», hieß es weiter. In Zahlen bedeutet das: Rund 1900 Jugendliche sind auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Demgegenüber stehen 3200 registrierte offene Ausbildungsstellen. Schulz ermutigte daher Jugendliche, Kontakt zur Berufsberatung aufzunehmen.

