Quierschied

Yorkshire Terrier stirbt nach Angriff durch anderen Hund

Nach einem Angriff durch einen größeren Hund ist der Yorkshire Terrier einer Zehnjährigen in Quierschied gestorben. Die 10 Jahre alte Halterin habe den Hund gegen Mittag gemeinsam mit ihrer Großmutter und deren Schwester ausgeführt, als sie an einem See auf einen anderen Spaziergänger mit Hund trafen, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Der größere Hund habe sich losgerissen und in dem Terrier verbissen. Nachdem die Zehnjährige und ihre Großmutter die Tiere getrennt hatten, sei der kleine Hund in den See gesprungen. Die Seniorin sprang demnach hinterher und zog das Tier aus dem Wasser. Sie musste wegen einer Unterkühlung behandelt werden. Der Terrier starb beim Transport in die Tierklinik.