Luxemburg

Xavier Bettel nach Covid-19-Erkrankung nicht mehr in Klinik

Nach seiner Covid-19-Erkrankung hat der Luxemburger Premierminister Xavier Bettel das Krankenhaus wieder verlassen können. Er werde die Amtsgeschäfte an diesem Freitag wieder aufnehmen, teilte die Regierung am Donnerstag mit. Der 48-Jährige war am vergangenen Wochenende wegen verstärkter Symptome in eine Klinik gebracht und dort vier Tage lang behandelt worden. Anfangs war bei ihm eine unzureichende Sauerstoffsättigung festgestellt worden.