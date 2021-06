Kaiserslautern

Wütende Menschen vor Freibad sorgen für Polizeieinsatz

Wütende Menschen in einer langen Schlange vor einem voll besetzten Freibad in Kaiserslautern haben für einen Polizeieinsatz gesorgt. Sie seien gegenüber dem Personal verbal aggressiv geworden und hätten sich nicht an die Abstandsregeln gehalten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Letztlich entschieden das Ordnungsamt und der Betreiber des Schwimmbades nach den Vorfällen vom Mittwochnachmittag, an diesem Tag keine Besucher mehr einzulassen.