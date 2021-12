Worms

Worms zeigt archäologische Funde in jüdischem Ritualbad

Bei archäologischen Untersuchungen eines jüdischen Ritualbads in Worms entdeckte Funde sollen heute (12.00 Uhr) der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Landesarchäologie der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) untersucht mit Unterstützung der Stadt dort die sogenannte Mikwe. Ziel sei die Erhaltung und Sanierung des baulichen Erbes in einem der ältesten jüdischen Kulturzentren Europas, heißt es in einer Mitteilung.