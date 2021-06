Worms

Worms: Polizei entdeckt Mann mit rätselhaften Verletzungen

Schwere Schnittverletzungen bei einem Mann stellen die Ermittler in Worms vor ein Rätsel. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren Beamte auf den 25 Jahre alten Mann aufmerksam geworden, nachdem Zeugen von Schreien im Stadtteil Pfeddersheim berichtet hatten. Die Streifenbeamten hätten den Mann am frühen Sonntagmorgen angetroffen, der habe aus einer Schnittwunde am Unterarm geblutet. Außerdem sei er an Kopf und Fuß verletzt gewesen.