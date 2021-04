Mainz

Workshops in Schulen: Bienenvolk kommt mit Lastenrad

Mit einem „Bienen-Bike“ will die Mainzer Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen (gpe) künftig auf Schulhöfen über Arbeitsbienen, Drohnen und Honig aufklären. Um solche Workshops für Kinder lebendig zu gestalten, kann auf dem elektrisch betrieben Lastenrad ein ganzes Bienenvolk durch die Straßen der Landeshauptstadt gefahren werden, wie Projektleiter Jens Bucher am Dienstag sagte. Man hoffe, die Kinder mit einem solchen Besuch in der Corona-Pandemie aufzuheitern. „Wir gehen davon aus, dass wir Ende Juni mit den Workshops starten können“, sagte Bucher. Vor allem bei Mädchen und Jungen in Grundschulen sei das Interesse an Bienen groß.