Wolkiges Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Blumen blühen in einem Weinberg nahe der Loreley. Foto: Thomas Frey/dpa

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz können sich auf milde aber wechselhafte Ostertage einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach sagte einige Wolken, mitunter auch Schauer voraus.

Der Karfreitag startet laut DWD stark bewölkt und regnerisch. Vom Saarland bis zum Pfälzer Wald zieht zeitweise auch kräftiger Regen durch. Die Höchstwerte liegen bei 11 bis 14, im höheren Bergland um 9 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es dagegen meist trocken. Die tiefsten Temperaturen liegen dann zwischen 9 und 6, im Bergland bis 4 Grad.

Ähnlich zeigt sich das Wetter am Samstag: meist trocken, aber viele Wolken. Am Nachmittag und Abend können auch kräftige Schauer oder Gewitter auftreten. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 20, in Rheinhessen und der Vorderpfalz auf 22 Grad an.In der Nacht zum Ostersonntag bleibt es wolkig mit etwas Regen. Es kühlt auf 8 bis 5, im Bergland auf 3 Grad ab.

Auch für den Ostersonntag erwartet der DWD Regenschauer, vereinzelt Gewitter und Wolken. Die Temperaturen klettern dann auf 13 Grad in der Eifel und 19 Grad in Rheinhessen. Die Nacht zum Ostermontag bleibt bewölkt und regnerisch mit Tiefsttemperaturen zwischen 9 und 7, im Bergland bis 5 Grad.

