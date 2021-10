Mainz

Wolken, Wind und teilweise Regen am Wochenende

Mit vielen Wolken, Wind und teilweise Regen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am ersten Oktober-Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Samstag bleibe es größtenteils trocken, sagte ein DWD-Experte am Freitagmorgen. Dazu sei es zunächst stark bewölkt. Es wehe ein mäßiger Wind, in Hochlagen könnten die Böen teils auch stärker werden. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 22 Grad im Südosten. In der Nacht zu Sonntag kündige sich vor allem nördlich der Mosel Regen an. Im Tagesverlauf bleibt es dann bei Höchstwerten bis zu 23 Grad eher regnerisch und bedeckt.