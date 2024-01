Wetter

Barweiler

Wolken und Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

In Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich die Menschen am Donnerstag auf Wolken und zuweilen Regen einstellen. Die Temperaturen liegen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bei maximal sieben bis zehn Grad, in Hochlagen bei vier Grad. Der Wind wehe schwach.