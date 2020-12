Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 08:00 Uhr

Offenbach

Wolken und Regen bei milden Temperaturen

Bewölkt, regnerisch und windig: Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in den kommenden Tagen auf ungemütliches Wetter einstellen. Teils komme es zu kräftigem Dauerregen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Auch in den höheren Lagen, in denen am Dienstagmorgen noch Schnee dabei sei, werde es zügig regnerisch. Lediglich am Nachmittag und Abend mache der Regen mal Pause, so die Meteorologin. Die Temperaturen sind relativ mild und liegen laut DWD am Dienstag bei 9 bis 13 Grad – am Mittwoch sogar bei 10 bis 14 Grad. Im Hochland ist es ein paar Grad kühler.